Biogas a Udine inaugurato il nuovo polo

Udinetoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre continua a far parlare di sé la questione dell'impianto a biogas di Modoletto, che dopo uno scontro in consiglio comunale a Pagnacco è approdata anche in Regione, anche a Udine arriva un impianto a biometano, inaugurato oggi dal presidente di Net Spa Claudio Siciliotti, dal sindaco Alberto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

