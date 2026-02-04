Zeri olimpici

La differenza tra 260 e 26 euro per il biglietto alla cerimonia di apertura dei Giochi invernali ha fatto discutere. Il prezzo è stato tagliato di dieci volte, creando confusione tra coloro che avevano già acquistato o intenzione di farlo. La variazione ha sorpreso molti e apre nuove domande sulla gestione dei costi e delle vendite.

Gli zeri non valgono nulla, ci insegnano alle superiori. Dopo la virgola, però. Cambia invece eccome, mettere o non mettere lo zero, nei prezzi dei biglietti per la cerimonia d’apertura dei Giochi olimpici invernali, passati improvvisamente da 260 a 26 euro per il terzo anello. Meglio guadagnare qualcosina che non guadagnare affatto, ma soprattutto meglio rimetterci un po’ di soldi piuttosto che mostrare in diretta globale un San Siro a buchi sugli spalti, devono aver pensato al comitato organizzatore, costretto a tornare sulla Terra dopo mesi passati in una bolla per cui tutto ciò che era “olimpico” avrebbe portato in automatico le persone ad aprire generosamente il portafoglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Zeri olimpici Approfondimenti su Zeri Olimpici Seggiovia super moderna. Rivoluzione hi-tech a Zeri. La stagione dello sci al via Cene stellate, champagne, Jacuzzi vista mare e conti a tre zeri: quanto costa il Capodanno extra lusso Il Capodanno più esclusivo a Rimini promette un’esperienza indimenticabile tra cene stellate, champagne pregiato e relax in Jacuzzi vista mare. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Product of Zeroes Trick #shorts Ultime notizie su Zeri Olimpici Argomenti discussi: Zeri olimpici; Fundamentals: un alfabeto olimpico per tutt?; Blog | Il giorno è arrivato. Presto capiremo se i 2 miliardi impiegati per i Giochi sono stati spesi bene; Milano Cortina, Magni (Avs): Olimpiadi dovevano essere a costo zero e invece costeranno 5 miliardi. Massimiliano Ambesi. . A partire dalle ore 14:00, andrà in onda una puntata di Salotto Bianco incentrata sulle previsioni di podio per l’ITALIA a una manciata di giorni dall’apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Presso lo stadio del biathlon di Val Martel - facebook.com facebook I Giochi Olimpici a “costo zero” Un conto fino a 7 miliardi. A tre giorni dal via, Italia già medaglia d’oro per spese e ritardi: se ne andranno 2 mld per le gare, più 5 per le infrastrutture quasi tutte da finire. Di Giuseppe Pietrobelli x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.