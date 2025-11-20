seggiovia super moderna rivoluzione hi tech a zeri la stagione dello sci al via

Zeri, 20 novembre 2025 – La stagione invernale è ormai alle porte, e allo Zum Zeri ci si prepara con un entusiasmo rinnovato, poiché sono ormai ultimate le migliorie sugli impianti che renderanno la montagna accessibile a tutti, non solo d’inverno, ma anche nel resto dell’anno e, soprattutto, non solo agli sciatori, ma anche ai ’pedoni’. “Siamo felici di questo risultato – dice il sindaco di Zeri, Cristian Petacchi – e siamo sicuri che i gestori sapranno fare tesoro degli interventi di miglioria sugli impianti, resi possibili grazie al lavoro costante mio personale, dell’amministrazione, degli uffici e del segretario comunale e alla collaborazione di Asbuc”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

