Benissimo gli album di Kid Yugi e Ciliari ottimi i brani di Tiromancino Tropico e Francamente Flop dei ragazzi di Amici Le recensioni

Benvenuti alla recensione musicale di questa settimana. Tra le uscite più interessanti, spicca il nuovo album di Kid Yugi, che conquista per alcuni brani molto riusciti, anche se non è ancora perfetto. Intanto, i fan di Tiromancino, Tropico e Francamente trovano pezzi di qualità, mentre i ragazzi di Amici non riescono a conquistare il pubblico con le loro nuove proposte. La scena musicale del weekend si conferma variegata, tra successi e delusioni.

Solita abbuffata di musica del weekend. Tante le opere notevoli, altrettante quelle no. Partiamo dalle buone notizie: il disco di Kid Yugi, uno dei più attesi dell’anno, è un buon lavoro, non perfetto, presto andranno eliminati gli ammiccamenti commerciali, ma ha dei momenti davvero ottimi. Il disco di Mobrici non ha invece tempi morti, il cantautore milanese si conferma uno dei migliori artisti in circolazione. Come il progetto di Mauro Ermanno Giovanardi, la voce dei La Crus, che propone un EP d’autore di gran classe e intensità. Quella che non manca nemmeno ad Angelica Bove, l’ex X Factor ha delle skills davvero interessanti e il suo disco vale davvero la pena.🔗 Leggi su Open.online

Questa settimana l'industria discografica italiana presenta una varietà di album e brani che riflettono un'ampia gamma di emozioni e stili, offrendo ascolti coinvolgenti e diversificati.

Dopo le festività, la scena musicale italiana riprende il ritmo con nuove uscite.

