Zaia critica Vannacci | Non appartiene più al gruppo dimettasi dal Parlamento europeo

Zaia attacca duro Vannacci, chiedendo che si dimetta dal Parlamento europeo. Il governatore del Veneto ha commentato senza mezzi termini la sua adesione al nuovo movimento “Futuro Nazionale”, nato dalla scissione della Lega. Zaia sostiene che Vannacci non possa più rappresentare il partito e chiede che faccia un passo indietro. La polemica tra i due si fa sempre più accesa.

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha affondato il colpo contro il deputato europeo Giuseppe Vannacci, dopo la sua ufficializzazione come membro del nuovo movimento politico “Futuro Nazionale”, nato dalla scissione della Lega. L’annuncio, arrivato in serata del 3 febbraio 2026, ha scosso le strutture del centrodestra veneto e ha acceso un dibattito acceso in tutta Italia. Zaia, che ha rilasciato le sue dichiarazioni in un breve intervento a Palazzo Ferro Fini, ha definito Vannacci “un corpo estraneo” all’interno del partito, un’immagine che non è passata inosservata ai giornalisti presenti. “Non mi sorprende – ha detto, con un tono calmo ma incisivo –. 🔗 Leggi su Ameve.eu

