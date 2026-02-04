Youth League impresa Inter! A Colonia finisce 1-3 Nerazzurri agli ottavi

L’Inter Primavera fa un grande passo avanti in UEFA Youth League. I nerazzurri vincono 3-1 sul campo del Colonia e si qualificano per gli ottavi di finale. Una vittoria importante, arrivata con una prestazione convincente, che dimostra la crescita del settore giovanile nerazzurro.

Autentica impresa dell’ Inter Primavera, che espugna il campo del Colonia con un clamoroso 3-1 e stacca il pass per gli ottavi di finale di UEFA Youth League. Davanti a 50.000 spettatori – record assoluto per la competizione – i ragazzi di Benito Carbone giocano una partita di grande personalità nel catino del RheinEnergieStadion, meritando pienamente il successo. Nel primo tempo i nerazzurri fanno capire subito di non voler recitare il ruolo delle comparse: ritmo alto, qualità nel palleggio e più di un’occasione per sbloccarla. Il gol, però, arriva a inizio ripresa: punizione pennellata da Marello e stacco imperioso di Bovio, che firma l’1-0 con un colpo di testa autoritario.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Inter Primavera batte il Colonia 3-1 e vola agli ottavi di finale.

