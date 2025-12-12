Youth League l’allenatore del Colonia svela | I nerazzurri sono il mio sogno! Ecco che gara mi aspetto

L'allenatore del Colonia ha rilasciato dichiarazioni sulla Youth League, esprimendo il suo sogno di affrontare i nerazzurri. Ha inoltre condiviso le sue aspettative sulla prossima partita, offrendo uno sguardo sulle sue emozioni e le sue previsioni per l'incontro.

Inter News 24 . Le parole di Ruthenbeck. Nei sedicesimi di Youth League, l’Inter guidata da Benny Carbone sfiderà il Colonia. Stefan Ruthenbeck, allenatore della formazione tedesca, ha accolto con entusiasmo il sorteggio, definendo il match contro i nerazzurri un sogno assoluto legato ai ricordi d’infanzia vissuti con il padre. Il tecnico ha inoltre elogiato la versatilità e la forza fisica della Beneamata, sottolineando la grande pericolosità dei suoi dribblatori offensivi. Queste le sue parole a fc. Internews24.com Youth League, definiti i sedicesimi di finale: per l'Inter c'è il Colonia, si gioca il 3-4 febbraio - Il sorteggio dei sedicesimi di finale della UEFA Youth League 2025/26, svoltosi a Nyon (Svizzera), ha composto ufficialmente il tabellone della prima. tuttomercatoweb.com Youth League, nei sedicesimi l’Inter sfiderà il Colonia - la squadra di Carbone sfiderà il Colonia nei sedicesimi di finale in trasferta in gara unica il 3 o 4 febbraio ... msn.com L'Inter sfiderà il Colonia nei sedicesimi di Youth League Tutte le info x.com Karate, Youth League Venezia: oro per il salernitano Vincenzo Pappalardo nel kata U21 - facebook.com facebook © Internews24.com - Youth League, l’allenatore del Colonia svela: «I nerazzurri sono il mio sogno! Ecco che gara mi aspetto»