Colonia Inter Primavera 1-3 | grandissima impresa dei nerazzurri che volano agli ottavi Il resoconto del match

L’Inter Primavera batte il Colonia 3-1 e vola agli ottavi di finale. I nerazzurri hanno giocato una grande partita, trovando il gol decisivo nel finale e conquistando la qualificazione con merito. È stata una vittoria importante per i ragazzi di Carbone, che hanno dimostrato carattere e determinazione dall’inizio alla fine.

di Alberto Petrosilli Colonia Inter Primavera 1-3: impresa dei ragazzi di Carbone che portano a casa la gara nel finale e volano agli ottavi. Impresa straordinaria dell' Inter Primavera, che espugna il campo del Colonia con un 1-3 da applausi davanti a oltre 50.000 spettatori e stacca il biglietto per gli ottavi di finale di Youth League. Una prova di grande maturità e carattere per i ragazzi di Carbone, che superano il turno con pieno merito. Colonia Inter Primavera 1-3: la cronaca del match. Nel clima rovente di un RheinEnergieStadion gremito in ogni ordine di posto (record assoluto di presenze per la competizione), i nerazzurri scendono in campo con personalità, qualità e coraggio.

