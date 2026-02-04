Questa mattina è stato annunciato ilYorick Festival, in programma dal 7 al 17 febbraio. Si tratta di un evento che porta il teatro fuori dai teatri e lo porta in giro per la città, coinvolgendo i luoghi d’arte e di cultura. Un modo diverso di vivere lo spettacolo, che rompe le barriere tra palco e pubblico, portando l’arte in strada e nei quartieri.

Yorick Festival, ideato e diretto dal regista Leonardo Petrillo, approderà dal 7 al 17 febbraio in diversi luoghi d’arte della Capitale trasformandoli in un ecosistema performativo diffuso. Il Festival, dedicato al buffone shakespeariano ed ai valori che incarna, è un viaggio nelle nuove drammaturgie all’insegna del Carnevale e della riscoperta culturale. Con un palinsesto di sei spettacoli dal respiro internazionale, il Festival fa tappa al Teatro Torlonia e sconfina dai palcoscenici tradizionali per abitare gli spazi iconici di Palazzo Esposizioni, Palazzo Altemps, Palazzo Braschi e MACRO. Le sale espositive vengono trasformate in dispositivi teatrali vivi per innescare un dialogo inedito tra la ricerca contemporanea e la monumentalità dei poli museali che punteggiano la città. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Yorick Festival dal 7 al 17 febbraio

Approfondimenti su Yorick Festival

È iniziato il Yorick Festival a Roma.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Yorick Festival

Argomenti discussi: Yorick Festival 2026; Teatro di Roma, a Carnevale c'è Yorick Festival: cinque location per sei monologhi nel segno di buffoni e follie; Da Altemps al Torlonia: il teatro secondo Yorick, il buffone di Shakespeare; In museo e in teatro, per Carnevale torna a Roma lo Yorick Festival.

Yorick Festival 2026È dedicato al buffone più celebre del mondo lo Yorick Festival, un viaggio nelle nuove drammaturgie all’insegna del Carnevale e della riscoperta culturale. Il progetto è ideato e diretto dal regista ... romatoday.it

In museo e in teatro, per Carnevale torna a Roma lo Yorick FestivalSei spettacoli di drammaturgia contemporanea dal respiro internazionale, quattro musei, un teatro, un solo spirito: l'eredità del Fool shakespeariano invade la Capitale trasformando il patrimonio stor ... ansa.it

Dal 7 al 17 febbraio lo Yorick Festival, ideato e diretto dal regista Leonardo Petrillo, approderà in diversi luoghi d’arte della Capitale. Yorick è un viaggio nelle nuove drammaturgie all’insegna del Carnevale e della riscoperta culturale. Nasce nel 2013 pe - facebook.com facebook

Dal 7 al 17 febbraio lo Yorick Festival porta il Carnevale nei musei di Roma! Sei spettacoli internazionali tra Teatro Torlonia, Palazzo Esposizioni, Altemps, Braschi e MACRO. Un viaggio tra nuove drammaturgie e libertà espressiva. Info ow.ly/HxzY50Y83 x.com