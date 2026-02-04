La polizia ha arrestato Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia, la ragazza di 22 anni uccisa a Napoli. Lui stesso ha confessato di averla accoltellata alla schiena durante una lite. La vittima e il fratello avevano avuto una discussione che, secondo quanto racconta l’accusato, era iniziata per motivi di insonnia. Gli investigatori stanno cercando di capire meglio cosa sia successo in quei momenti di tensione.

La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Il 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di Secondigliano e sottoposto a un provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli per omicidio volontario, si è consegnato alla Polizia di Stato alla quale ha confessato di essere stato lui a uccidere la sorella. Ylenia Musella, chi era la 22enne uccisa con un coltellata alla schiena: è caccia al fratello. «Scaricata davanti all'ospedale» «Abbiamo litigato perché non mi faceva dormire, ho lanciato il coltello mentre era di spalle ma non pensavo di colpirla», ha detto al pm Ciro Capasso Giuseppe, assistito da un avvocato di fiducia, come riportano Repubblica e Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Ylenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena, il fratello Giuseppe confessa: «Sono stato io. Abbiamo litigato, non mi faceva dormire»

Approfondimenti su Ylenia Musella

La polizia di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello della giovane Ylenia, trovata morta con una ferita alla schiena.

La polizia di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello della giovane Ylenia Musella, trovata morta con una ferita da coltello alla schiena.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ylenia Musella

Argomenti discussi: Ylenia Musella uccisa a 22 anni: accoltellata in strada. Ricercato il fratello; Napoli, Ylenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena. Scaricata davanti all'ospedale, caccia al fratello; Napoli, omicidio Jlenia Musella: il fratello confessa; Jlenia Musella, uccisa a 22 anni con una coltellata alla schiena: il fratello ha confessato.

Omicidio di Ylenia Musella, il fratello ha confessato: Sono stato io . Il moventeYlenia Musella è stata uccisa con una coltellata alla schiena dal fratello Giuseppe il quale, nella notte, si è consegnato alla polizia confessando il delitto: Sono stato io. Omicidio di Ylenia Muse ... notizie.it

Ylenia Musella uccisa a coltellate in strada, arrestato il fratello GiuseppeLa Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso ... leggo.it

Ylenia Musella, il fratello Giuseppe confessa l'omicidio: «Sì, sono stato io» - facebook.com facebook

Ylenia Musella uccisa a Napoli, il fratello ha confessato l'omicidio #napoli x.com