Ylenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena il fratello Giuseppe confessa | Sono stato io abbiamo litigato

La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Il 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di Secondigliano e sottoposto a un provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli per omicidio volontario, si è consegnato alla Polizia di Stato alla quale ha confessato di essere stato lui a uccidere la sorella. Ylenia Musella, chi era la 22enne uccisa con un coltellata alla schiena: è caccia al fratello. «Scaricata davanti all'ospedale» «Abbiamo litigato, ho lanciato il coltello mentre era di spalle ma non pensavo di colpirla», ha detto al pm Ciro Capasso Giuseppe, assistito da un avvocato di fiducia, come riporta Repubblica. 🔗 Leggi su Leggo.it

Napoli, Ylenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena. «Scaricata davanti all'ospedale», caccia al fratelloUn rione popolare della periferia est di Napoli è lo scenario dell'ennesimo femminicidio: la vittima, Ylenia Musella, 22 anni, è stata uccisa con una coltellata alla schiena ... ilmessaggero.it

