La polizia di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello della giovane Ylenia Musella, trovata morta con una ferita da coltello alla schiena. È stato lui a confessare di aver commesso l’omicidio. La svolta è arrivata dopo le indagini della Squadra Mobile, che hanno portato all’arresto di Giuseppe nel giro di poche ore.

La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Il 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di Secondigliano e sottoposto a un provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli per omicidio volontario, si è consegnato alla Polizia di Stato alla quale ha confessato di essere stato lui a uccidere la sorella. Ylenia Musella, chi era la 22enne uccisa con un coltellata alla schiena: è caccia al fratello. «Scaricata davanti all'ospedale» Ylenia viveva con il fratello La giovane viveva da sola con il fratello, che si era reso irreperibile dopo il delitto prima di essere arrestato. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Ylenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena, il fratello Giuseppe confessa l'omicidio: arrestato

Approfondimenti su Ylenia Musella

La polizia di Napoli ha fermato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, trovata morta con una ferita da coltello alla schiena.

Questa notte a Napoli, Ylenia Musella è stata uccisa a coltellate in strada.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ylenia Musella

Argomenti discussi: Ylenia Musella uccisa a 22 anni: accoltellata in strada. Ricercato il fratello; Jlenia Musella, uccisa a 22 anni con una coltellata alla schiena: arrestato il fratello; Napoli, Ylenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena. Scaricata davanti all'ospedale, caccia al fratello; Ventiduenne uccisa a Napoli, arrestato il fratello.

Ylenia Musella uccisa a coltellate in strada, arrestato il fratello GiuseppeLa Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso ... leggo.it

Giuseppe Musella, chi è il fratello di Ylenia uccisa a coltellate a Napoli: le continue liti a casa, i genitori detenuti e la fuga del 28enneGiuseppe Musella è stato arrestatato. Il fratello di Ylenia, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena martedì pomeriggio a Napoli, ... msn.com

Ultim'ora È stato fermato nella notte appena trascorsa Giuseppe Musella, 28 anni, accusato dell'omicidio della sorella, Ylenia Musella - facebook.com facebook

#Cronaca Chi era Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni accoltellata a Napoli x.com