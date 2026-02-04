Questa notte a Napoli, sul luogo del delitto, gli agenti hanno trovato il corpo di Ylenia Musella, la ragazza di 23 anni di Ponticelli uccisa con un colpo di coltello. Poco dopo, il fratello Giuseppe Musella si è presentato in commissariato e ha confessato di averla accoltellata. La vicenda ha sconvolto l’intera comunità.

Giuseppe Musella, fratello di Ylenia, la 23enne di Ponticelli accoltellata a morte lunedì notte, ha confessato. La violenza sembra essere nata per una lite in famiglia: “Aveva la musica troppo alta e non riuscivo a dormire”, avrebbe detto il killer nel corso dell’interrogatorio. Intanto, sulla scena del crimine è ancora ben visibile una lunga scia di sangue lasciata da Ylenia, dopo essere stata accoltellata, nel tentativo di fuggire dalla mano armata del fratello. Nel quartiere nessuno ha voglia di parlare e commentare quanto accaduto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ylenia Musella uccisa a Napoli, la polizia sul luogo del delitto

La polizia sta cercando Giuseppe Musella, il fratello 22enne sospettato dell’omicidio della sorella Ylenia.

Questa notte a Napoli, gli agenti hanno arrestato Giuseppe Musella, il fratello di 28 anni, sospettato dell’omicidio della giovane Ylenia Musella di 22 anni.

