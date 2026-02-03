Chi è Ylenia Musella la 22enne uccisa a Napoli a coltellate La Polizia cerca il fratello è irreperibile

La polizia sta cercando Giuseppe Musella, il fratello 22enne sospettato dell’omicidio della sorella Ylenia. La ragazza è stata trovata morta con diverse ferite nel rione Conocal di Ponticelli, a Napoli. Le forze dell’ordine hanno intensificato le ricerche per rintracciare Giuseppe, che è irreperibile da ore.

