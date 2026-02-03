Chi è Ylenia Musella la 22enne uccisa a Napoli a coltellate La Polizia cerca il fratello è irreperibile

La polizia sta cercando Giuseppe Musella, il fratello 22enne sospettato dell’omicidio della sorella Ylenia. La ragazza è stata trovata morta con diverse ferite nel rione Conocal di Ponticelli, a Napoli. Le forze dell’ordine hanno intensificato le ricerche per rintracciare Giuseppe, che è irreperibile da ore.

Proseguono le ricerche di Giuseppe Musella, indiziato per l'omicidio della sorella Ylenia, uccisa a coltellate a Napoli; la ragazza sarebbe stata aggredita nel rione Conocal di Ponticelli.

Napoli, la 22enne Ilenia Musella uccisa a coltellate: fratello principale sospettato, irreperibile

Una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è stata colpita a morte a Napoli nel primo pomeriggio di ieri.

Ylenia Musella, chi era la 22enne uccisa con un coltellata alla schiena: è caccia al fratello. «Scaricata davanti all'ospedale»

Un pomeriggio di violenza a Napoli ha portato alla morte di Ylenia Musella, una ragazza di soli 22 anni.

