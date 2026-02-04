Questa mattina a Napoli, Ylenia Musella è stata uccisa a coltellate in strada. La ragazza ha cercato di scappare, ma il suo aggressore, armato di un grosso coltello da cucina, l’ha inseguita e colpita. Il sangue si è sparso ovunque, mentre il fratello di Ylenia ha tentato di allontanarsi, probabilmente in fuga dal pericolo. La scena è stata cruenta e ancora sotto shock, le forze dell’ordine stanno indagando sui motivi di questa violenta aggressione.

Ha provato a fuggire, ad allontanarsi dal carnefice che impugnava un grosso coltello da cucina, ma alla fine non ce l’ha fatta. Ennesimo femminicidio, e ancora una volta la vittima è una ragazza molto giovane, bella, solare. Aveva solo 22 anni e tanti sogni nel cassetto. Amava la vita, Ylenia Musella, e quando poteva lasciava il grigiore dei casermoni del “Rione Conocal”, terra di spaccio e di camorra, per andare a divertirsi con le amiche. Una sola macchia nel suo passato: un precedente per truffa. Ieri pomeriggio Ylenia è finita in una trappola mortale: qualcuno le ha sferrato una o due coltellate alla schiena, colpi micidiali che le hanno perforato i polmoni, non lasciandole scampo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ylenia Musella, uccisa a coltellate in strada a Napoli. «Sangue ovunque, ha cercato di scappare». Fratello in fuga

Approfondimenti su Ylenia Musella

La polizia sta cercando Giuseppe Musella, il fratello 22enne sospettato dell’omicidio della sorella Ylenia.

A Napoli, una giovane donna di 22 anni, Ylenia Musella, è stata trovata morta nel rione periferico della città.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ylenia Musella

Argomenti discussi: Ylenia Musella, chi era la ragazza uccisa a Napoli: l'ultimo post in discoteca, l'ipotesi lite in famiglia e l'omicidio. Viveva con il...; Napoli, uccisa donna di 22 anni. Ilenia Musella accoltellata in strada. Si cerca il fratello; Ragazza uccisa a Napoli: Jlenia Musella, 22 anni, assassinata con una coltellata alla schiena. La polizia cerca suo fratello; Chi è Ylenia Musella, la 22enne uccisa a Napoli a coltellate. La Polizia cerca il fratello, è irreperibile.

Chi è Ylenia Musella, la 22enne uccisa a Napoli a coltellate. La Polizia cerca il fratello, è irreperibileProseguono le ricerche di Giuseppe Musella, indiziato per l'omicidio della sorella Ylenia, uccisa a coltellate a Napoli; la ragazza sarebbe stata aggredita ... fanpage.it

Ylenia uccisa a coltellate, irreperibile il fratello della 22enneAncora sangue nella periferia orientale di Napoli. Ylenia Musella, 22 anni, è stata uccisa con una coltellata alla schiena al termine di una violenta aggressione. La giovane presentava anche evidenti ... ilfattovesuviano.it

Si chiamava Ylenia Musella la 23enne uccisa oggi pomeriggio a Ponticelli, nel rione Conocal, periferia est di #Napoli. Fatale una coltellata alla schiena. La giovane sarebbe stata colpita con un fendente dal fratello al culmine di una lite familiare. La Polizia è s - facebook.com facebook

Ilenia Musella, 22 anni, è stata trasportata in auto all’ospedale Villa Betania, dov’è arrivata morta. Si sospetta una lite familiare per strada x.com