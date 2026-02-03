Napoli Ylenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena Scaricata davanti all' ospedale caccia al fratello
A Napoli, una giovane donna di 22 anni, Ylenia Musella, è stata trovata morta nel rione periferico della città. È stata colpita con un coltellata alla schiena e lasciata davanti all’ospedale. La polizia cerca ora il fratello, ritenuto responsabile dell’omicidio. La scena sembra essere stata scappato subito dopo aver aggredito la sorella. La zona è sotto shock, e le forze dell’ordine stanno cercando di fare chiarezza sui motivi di questa brutale aggressione.
Un rione popolare della periferia est di Napoli è lo scenario dell'ennesimo femminicidio: la vittima, Ylenia Musella, 22 anni, è stata uccisa con una coltellata alla schiena e aveva il volto tumefatto, con evidenti segni di percosse. La Polizia sta cercando di rintracciare il fratello, Giuseppe, 28 anni, che si è reso irreperibile dopo il delitto e al quale le voci raccolte nel quartiere addosserebbero la responsabilità dell'accaduto. La giovane è stata condotta nell'ospedale evangelico Villa Betania a bordo di un'auto. Era già in gravissime condizioni, la coltellata aveva prodotto lesioni ad organi vitali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
