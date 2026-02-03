Napoli Ylenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena Scaricata davanti all' ospedale caccia al fratello

A Napoli, una giovane donna di 22 anni, Ylenia Musella, è stata trovata morta nel rione periferico della città. È stata colpita con un coltellata alla schiena e lasciata davanti all’ospedale. La polizia cerca ora il fratello, ritenuto responsabile dell’omicidio. La scena sembra essere stata scappato subito dopo aver aggredito la sorella. La zona è sotto shock, e le forze dell’ordine stanno cercando di fare chiarezza sui motivi di questa brutale aggressione.

Un rione popolare della periferia est di Napoli è lo scenario dell'ennesimo femminicidio: la vittima, Ylenia Musella, 22 anni, è stata uccisa con una coltellata alla schiena e aveva il volto tumefatto, con evidenti segni di percosse. La Polizia sta cercando di rintracciare il fratello, Giuseppe, 28 anni, che si è reso irreperibile dopo il delitto e al quale le voci raccolte nel quartiere addosserebbero la responsabilità dell'accaduto. La giovane è stata condotta nell'ospedale evangelico Villa Betania a bordo di un'auto. Era già in gravissime condizioni, la coltellata aveva prodotto lesioni ad organi vitali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Napoli, Ylenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena. «Scaricata davanti all'ospedale», caccia al fratello Approfondimenti su Napoli Uccisione Napoli, Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena. «Scaricata davanti all'ospedale», caccia al fratello Una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è morta questo pomeriggio dopo essere stata colpita con una coltellata alla schiena. Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena e scaricata davanti all'ospedale. «Si cerca il fratello» Questa mattina a Napoli, una ragazza di 22 anni è stata trovata ferita gravemente alla schiena e abbandonata davanti all’ospedale Villa Betania nel quartiere di Ponticelli. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Napoli Uccisione Napoli, ventiduenne uccisa con una coltellata alla schiena: si cerca il fratelloPicchiata e poi colpita con una lama: qualcuno l’ha portata in ospedale a bordo di un’auto ma ha fatto perdere le sue tracce ... msn.com Napoli, Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena: la 23enne è morta dopo il ricovero in ospedaleUna ragazza di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima, secondo ... ilmessaggero.it Ylenia Musella è stata uccisa oggi pomeriggio in strada a Ponticelli al culmine di una lite che pare sia avvenuta nell'ambito familiare. Il fratello al momento è irreperibile e le Forze dell'Ordine lo stanno cercando - facebook.com facebook Ilenia Musella, 22 anni, è stata trasportata in auto all’ospedale Villa Betania, dov’è arrivata morta. Si sospetta una lite familiare per strada x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.