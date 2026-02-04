Jlenia Musella 22 anni picchiata e poi uccisa con una coltellata | arrestato il fratello Sono stato io

La polizia ha arrestato il fratello di Jlenia Musella, la giovane di 22 anni trovata morta con una ferita da coltello. Dai primi accertamenti, l’uomo ha confessato di averla colpita. Le liti tra i due si erano fatte regolarmente più frequenti negli ultimi tempi, e questa volta sarebbe stata l’ultima. Gli agenti lo hanno individuato in fuga poco dopo il delitto e ora è in manette.

Via Al Chiaro di Luna a Ponticelli, periferia orientale di Napoli. Lì i nomi delle strade richiamano arte e bellezza e fanno da contrappunto a zone degradate, palazzi popolari e criminalità. È lì, proprio sotto casa, che nel pomeriggio di ieri una lite sfocia in tragedia. Un crescendo di urla, poi i pugni, gli schiaffi al volto. Infine, un coltello. Un solo fendente, alla schiena, sufficiente a uccidere. Jlenia Musella, 22 anni, muore poco dopo l’arrivo all’ospedale Villa Betania, nonostante i tentativi dei medici di salvarla. Viene trasportata all’ospedale Evangelico a bordo di un’auto privata, poi l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Jlenia Musella, 22 anni, picchiata e poi uccisa con una coltellata: arrestato il fratello. «Sono stato io» Approfondimenti su Ponticelli Omicidio Jlenia Musella, 22 anni, picchiata e poi uccisa con una coltellata: arrestato il fratello La tragedia si è consumata a Ponticelli, dove Jlenia Musella, 22 anni, è stata trovata morta dopo essere stata picchiata e colpita con un coltello. Jlenia, 22 anni, picchiata e poi uccisa a Napoli con una coltellata: arrestato il fratello La polizia ha arrestato il fratello di Jlenia, la 22enne uccisa a Napoli. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ponticelli Omicidio Argomenti discussi: Jlenia Musella, uccisa a 22 anni con una coltellata alla schiena: arrestato il fratello; Ragazza uccisa a Napoli: Jlenia Musella, 22 anni, assassinata con una coltellata alla schiena. Arrestato il fratello; Jlenia picchiata, accoltellata alla schiena e scaricata in ospedale: arrestato il fratello Giuseppe; Jlenia Musella è la ragazza uccisa con una coltellata alla schiena: polizia sulle tracce di un parente stretto. Napoli, coltellata fatale alla schiena per Jlenia Musella: arrestato il fratelloDramma nella periferia est di Napoli: accertamenti in corso per ricostruire l’omicidio di Jlenia Musella. Durante la notte è stato fermato il fratello. notizie.it Jlenia Musella, uccisa a 22 anni con una coltellata alla schiena: arrestato il fratelloScaricata ancor viva all'ospedale Villa Betania con lesioni al volto e una ferita alla schiena. Abitava con il fratello, i genitori sono in carcere ... rainews.it : , Tragico omicidio a Napoli, dove Jlenia Musella, 22 anni, è stata accoltellata alla schiena nel pomeriggio. La giovane, residente nel rione Conocal di Ponticelli, è morta - facebook.com facebook **NAPOLI: IPOTESI LITE IN FAMIGLIA PER 22ENNE UCCISA, SI CERCA IL FRATELLO** = Napoli , 03 feb. - (Adnkronos) - Si chiamava Jlenia Musella la 22enne uccisa oggi pomeriggio al rione conocal di Napoli con una coltellata alla schiena. La giovane è x.com

