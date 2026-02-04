A metà febbraio Ylenia Musella, la ragazza uccisa a Napoli, avrebbe dovuto comparire all’Aquila per il processo di fronte al giudice. La ragazza, che era stata arrestata lo scorso novembre, era accusata di aver raggirato un’anziana. La sua morte ha sconvolto la comunità, lasciando molti con il dubbio di cosa sarebbe successo in aula.

A metà febbraio Ylenia Musella, la ragazza uccisa a Napoli, avrebbe dovuto presentarsi all'Aquila al processo per direttissima, dopo l'arresto nel novembre scorso, insieme ad un 17enne anche lui di Napoli, con l’accusa di sostituzione di persona, violazione di domicilio e truffa ai danni di un'anziana aquilana di 90 anni avvenuto il 30 ottobre dello scorso anno. L'anziana, nella ricostruzione del raggiro, aveva raccontato di aver ricevuto una chiamata da parte di una persona che, qualificandosi come vigile urbano, le aveva comunicato che l'auto di sua nipote era stata notata sul luogo di una rapina, aggiungendo che il pianto di una donna che si poteva udire in sottofondo, lasciando intendere che si trattasse, falsamente, della voce della nipoe e facendo capire che era in pericolo. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Ylenia Musella, la ragazza uccisa dal fratello era accusata di truffa a L'Aquila: aveva raggirato un'anziana. Il processo a metà febbraio

Approfondimenti su L'Aquila Truffa

La Polizia di Stato ha arrestato nella notte Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni trovata morta a Napoli.

Questa mattina a Ponticelli, in via al Chiaro di Luna, la polizia ha trovato il corpo di Ylenia Musella, 22 anni, uccisa dal fratello.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su L'Aquila Truffa

Argomenti discussi: Ylenia Musella uccisa a 22 anni: accoltellata in strada. Ricercato il fratello; Ylenia Musella, uccisa a coltellate in strada a Napoli. Sangue ovunque, ha cercato di scappare. Fratello in fuga; Chi era Jlenia Musella, uccisa a 22 anni dal fratello: i video su TikTok e l’ultimo post dalla discoteca; Se stai bene tu, sto bene anch’io: Ylenia Musella, 22 anni, uccisa con una coltellata dal fratello dopo una lite per strada per futili motivi.

Napoli, ragazza di 22 anni accoltellata e uccisa: il corpo portato in ospedale a bordo di un'auto: la vittima è Ylenia MusellaAccoltellata alla schiena e trasportata all'ospedale di Villa Betania senza vita a Napoli. È successo oggi pomeriggio nella periferia Est di Napoli. Gli agenti sono intervenuti ... ilmattino.it

Napoli, Ylenia Musella uccisa con una coltellata, il fratello confessa il delittoLa vittima aveva 22 anni, l'ha uccisa il fratello al culmine di una lite. L'omicidio è avvenuto in un contesto di degrado e malavita, entrambi i genitori dei ragazzi sono in carcere ... rtl.it

Napoli, la 22enne Ylenia Musella uccisa durante una lite in casa dal fratello maggiore Giuseppe. “Non volevo, è stata una fatalità”. La vittima scriveva di lui sui social: “Anche se litighiamo 100 volte al giorno non ti cambierei mai, come te non c'è nessuno”. facebook

Un litigio per la musica troppo alta in casa: sarebbe stato questo a innescare la rabbia di Giuseppe #Musella che ieri a #Napoli ha ucciso la sorella Ylenia, di 22 anni, lanciandole un coltello nella schiena. x.com