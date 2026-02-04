Fermato il fratello di Ylenia Musella la ragazza di 22 anni uccisa a coltellate a Napoli

La Polizia di Stato ha arrestato nella notte Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni trovata morta a Napoli. È accusato di averla colpita con diverse coltellate alla schiena. Gli investigatori hanno deciso di fermarlo poco dopo aver raccolto le prime testimonianze e i primi indizi sulla scena del delitto. La comunità napoletana si stringe attorno alla famiglia, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Giuseppe Musella, 28 anni, è stato fermato nella notte dalla Polizia di Stato: è accusato dell'omicidio della sorella, Ylenia Musella, uccisa con diverse coltellate alla schiena. La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, fratello di Jlenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di Secondigli

