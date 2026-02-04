Omicidio Ylenia Musella arrestato il fratello 28enne Giuseppe | fermo per omicidio volontario La confessione | Sì sono stato io musica troppo alta e volevo dormire
La polizia ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello della giovane Ylenia Musella, trovata morta con una ferita da coltello alla schiena a Napoli. Dopo alcune ore di interrogatorio, l’uomo ha confessato di essere lui l’autore dell’omicidio. Ha spiegato di aver agito perché la musica troppo alta lo disturbava e voleva dormire. La svolta arriva dopo il fermo e la confessione, che hanno portato gli agenti a mettere fine alla fuga del sospettato.
La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Approfondimenti su Ylenia Musella
Omicidio Ylenia Musella, arrestato il fratello 28enne Giuseppe: fermo per omicidio volontario. La confessione: «Sì, sono stato io»
La polizia ha arrestato Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia, per l’omicidio della giovane di 22 anni.
Omicidio Ylenia Musella, arrestato il fratello 28enne: fermo per omicidio volontario
La polizia ha preso in custodia Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia Musella, la giovane di 22 anni trovata morta con una ferita da coltello alla schiena a Napoli.
Omicidio Ylenia Musella, arrestato il fratello 28enne: fermo per omicidio volontario
Ultime notizie su Ylenia Musella
Argomenti discussi: Jlenia Musella, uccisa a 22 anni con una coltellata alla schiena: il fratello ha confessato; Arrestato il fratello di Ylenia Musella, uccisa a 22 anni a Napoli: ha confessato; Omicidio Ylenia Musella, arrestato il fratello 28enne: fermo per omicidio volontario; Ylenia Musella uccisa a 22 anni in lite in famiglia. A Napoli arrestato il fratello: ha confessato.
Ylenia Musella uccisa a coltellate in strada, arrestato il fratello GiuseppeLa Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso ... leggo.it
Ylenia Musella, uccisa a coltellate in strada a Napoli: arrestato il fratello GiuseppeLa Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22eenne uccisa con una coltellata alla schiena a ... msn.com
Giuseppe Musella si è consegnato spontaneamente alla polizia Il fratello di Ylenia ha confessato l'omicidio della sorella - facebook.com facebook
Ylenia Musella uccisa a Napoli, il fratello ha confessato l'omicidio #napoli x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.