Omicidio Ylenia Musella arrestato il fratello 28enne Giuseppe | fermo per omicidio volontario La confessione | Sì sono stato io musica troppo alta e volevo dormire

La polizia ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello della giovane Ylenia Musella, trovata morta con una ferita da coltello alla schiena a Napoli. Dopo alcune ore di interrogatorio, l’uomo ha confessato di essere lui l’autore dell’omicidio. Ha spiegato di aver agito perché la musica troppo alta lo disturbava e voleva dormire. La svolta arriva dopo il fermo e la confessione, che hanno portato gli agenti a mettere fine alla fuga del sospettato.

La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere di Poggioreale, è stato notificato il fermo per omicidio volontario.

