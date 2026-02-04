Ylenia Musella uccisa a Napoli il fratello ha confessato | La musica ad alto volume avrebbe scatenato una lite

Ylenia Musella è stata uccisa a Napoli. Il fratello ha confessato di averla colpita durante una lite scatenata dall’uso del volume alto della musica. La giovane, sui social, aveva scritto che non avrebbe mai voluto veder soffrire il fratello, perché se lui stava bene, anche lei stava bene. Ora la procura indaga per chiarire quanto accaduto e fare luce sulla tragedia.

Giuseppe Musella, il 28enne sottoposto a fermo dalla Procura di Napoli per l'omicidio della sorella Ylenia Musella, 22 anni, si è consegnato alla polizia alla quale ha confessato di essere stato lui a uccidere la ragazza. La giovane è stata colpita alle spalle con un coltello martedì pomeriggio ed è morta poco dopo essere giunta nell'ospedale Villa Betania nel quartiere Ponticelli della città partenopea., Una musica ad alto volume - secondo quanto si apprende - avrebbe scatenato la lite tra i due fratelli sfociata nell'aggressione e poi nell'accoltellamento di Ylenia, morta per un fendente alla schiena.

