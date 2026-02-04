Ylenia 22 anni | dopo la discoteca a Taranto il ritorno a Napoli | uccisa Arrestato il fratello Era stata in Puglia con le amiche

Ylenia, 22 anni, è stata trovata morta a Napoli dopo aver passato la serata in Puglia, a Taranto. La ragazza era tornata dalla discoteca, dove aveva partecipato a un concerto di musica tecno-house con le sue amiche. Arrestato il fratello, che si trova ora sotto interrogatorio, la polizia sta cercando di capire cosa sia successo. La giovane aveva appena lasciato la Puglia e ora il suo caso tiene banco tra amici e familiari.

Era stata in discoteca a Taranto per un concerto tecno-house di un dj internazionale. Era stata in Puglia con le amiche. Poi Ylenia Musella, 22 anni, è tornata a casa a Ponticelli, quartiere di Napoli. A casa con il fratello dato che la mamma ed il compagno della mamma sono attualmente detenuti. Ylenia Musella è stata uccisa con una coltellata in casa. È indagato il fratello che dopo alcune ore di ricerche è stato arrestato dalla polizia. Non è dettagliato il possibile movente di questo femminicidio. L'articolo Ylenia, 22 anni: dopo la discoteca a Taranto il ritorno a Napoli: uccisa. Arrestato il fratello Era stata in Puglia con le amiche proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Ylenia, 22 anni: dopo la discoteca a Taranto il ritorno a Napoli: uccisa. Arrestato il fratello Era stata in Puglia con le amiche Approfondimenti su Ylenia Napoli ?Ylenia Musella, uccisa a coltellate in strada a Napoli: arrestato il fratello La polizia di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello della giovane vittima Ylenia Musella. ?Ylenia Musella, uccisa a coltellate in strada a Napoli: arrestato il fratello Giuseppe La polizia di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni uccisa a coltellate in strada. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ylenia Napoli Argomenti discussi: Ylenia Musella uccisa a 22 anni: accoltellata in strada. Ricercato il fratello; Napoli, Ylenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena. Scaricata davanti all'ospedale, caccia al fratello; Ragazza uccisa a Napoli: Jlenia Musella, 22 anni, assassinata con una coltellata alla schiena. Arrestato il fratello; Ylenia, 22 anni: dopo la discoteca a Taranto il ritorno a Napoli: uccisa. Arrestato il fratello. Ylenia uccisa a coltellate, irreperibile il fratello della 22enneAncora sangue nella periferia orientale di Napoli. Ylenia Musella, 22 anni, è stata uccisa con una coltellata alla schiena al termine di una violenta aggressione. La giovane presentava anche evidenti ... ilfattovesuviano.it Napoli, ventiduenne uccisa con una coltellata alla schiena: si cerca il fratelloPicchiata e poi colpita con una lama: qualcuno l’ha portata in ospedale a bordo di un’auto ma ha fatto perdere le sue tracce ... msn.com #Cronaca Chi era Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni accoltellata a Napoli - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.