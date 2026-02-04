Ylenia 22 anni | dopo la discoteca a Taranto il ritorno a Napoli | uccisa Arrestato il fratello Era stata in Puglia con le amiche

Era stata in discoteca a Taranto per un concerto tecno-house di un dj internazionale. Era stata in Puglia con le amiche. Poi Ylenia Musella, 22 anni, è tornata a casa a Ponticelli, quartiere di Napoli. A casa con il fratello dato che la mamma ed il compagno della mamma sono attualmente detenuti. Ylenia Musella è stata uccisa con una coltellata in casa. È indagato il fratello che dopo alcune ore di ricerche è stato arrestato dalla polizia. Non è dettagliato il possibile movente di questo femminicidio.         L'articolo Ylenia, 22 anni: dopo la discoteca a Taranto il ritorno a Napoli: uccisa. Arrestato il fratello Era stata in Puglia con le amiche proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

?Ylenia Musella, uccisa a coltellate in strada a Napoli: arrestato il fratello

La polizia di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello della giovane vittima Ylenia Musella.

?Ylenia Musella, uccisa a coltellate in strada a Napoli: arrestato il fratello Giuseppe

La polizia di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni uccisa a coltellate in strada.

