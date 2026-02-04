?Ylenia Musella uccisa a coltellate in strada a Napoli | arrestato il fratello

La polizia di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello della giovane vittima Ylenia Musella. La ragazza di 22 anni è stata trovata morta con una coltellata alla schiena in strada. I dettagli sull’episodio sono ancora da chiarire, ma gli inquirenti hanno fermato il fratello come sospettato.

