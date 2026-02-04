?Ylenia Musella uccisa a coltellate in strada a Napoli | arrestato il fratello
La polizia di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello della giovane vittima Ylenia Musella. La ragazza di 22 anni è stata trovata morta con una coltellata alla schiena in strada. I dettagli sull’episodio sono ancora da chiarire, ma gli inquirenti hanno fermato il fratello come sospettato.
La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22eenne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere partenopeo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Ylenia Musella, uccisa a coltellate in strada a Napoli. «Sangue ovunque, ha cercato di scappare». Fratello in fuga
Questa mattina a Napoli, Ylenia Musella è stata uccisa a coltellate in strada.
Chi è Ylenia Musella, la 22enne uccisa a Napoli a coltellate. La Polizia cerca il fratello, è irreperibile
La polizia sta cercando Giuseppe Musella, il fratello 22enne sospettato dell’omicidio della sorella Ylenia.
