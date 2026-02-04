?Ylenia Musella uccisa a coltellate in strada a Napoli | arrestato il fratello Giuseppe

La polizia di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni uccisa a coltellate in strada. L’uomo è stato fermato poche ore dopo l’omicidio, avvenuto in un quartiere della città. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di chiarire i motivi del gesto e raccogliere eventuali prove.

La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22eenne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di Secondigliano, la Polizia di Stato ha notificato un provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli per omicidio volontario. Ylenia viveva con il fratello La giovane viveva da sola con il fratello, che si era reso irreperibile dopo il delitto prima di essere arrestato. Sia la madre che il patrigno sono attualmente detenuti: l'uomo è ritenuto un elemento di spicco del clan Casella-Circone, che controlla le attività illecite nella zona.

