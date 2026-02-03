Frozen 3 entra in produzione | l’indizio social di Josh Gad

Josh Gad, il doppiatore di Olaf, ha condiviso sui social un primo indizio sulla produzione di Frozen 3. In un post, Gad ha aggiornato i fan spiegando che i lavori sono ufficialmente iniziati e che presto arriveranno novità. I fan della saga attendono con ansia notizie ufficiali, mentre sui social si moltiplicano i commenti di chi spera in un nuovo capitolo delle avventure di Elsa, Anna e Olaf.

Il doppiatore del pupazzo di Olaf nel franchise Disney ha aggiornato i fan sull'evoluzione dei lavori per il terzo capitolo della saga. I film d'animazione sembrano non conoscere crisi e nel frattempo negli USA non si ferma la lavorazione della Disney per uno dei prossimi Classici più attesi, il terzo capitolo della saga di Frozen, dopo Frozen - Il regno di ghiaccio, iniziata nel 2013 e proseguita nel 2019. Dopo l'enorme successo di Frozen II - Il segreto di Arendelle, la saga tornerà presto con Frozen 3 e tra i doppiatori non mancherà Josh Gad, che ha prestato la voce al pupazzo di neve Olaf nei primi due capitoli e ora ha annunciato l'inizio dei lavori veri e propri.

