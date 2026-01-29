Catl, il colosso cinese, ha dato il via alla produzione di massa di batterie al sodio a bassa temperatura. L’azienda ha annunciato di aver avviato la produzione delle prime batterie a ioni di sodio che funzionano anche a temperature molto basse. Si tratta di un passo importante che potrebbe cambiare il settore delle batterie, rendendole più efficienti e più resistenti alle condizioni climatiche estreme.

Il sogno di una batteria per veicoli elettrici sicura, economica e facile da produrre si avvicina: Catl, il più grande produttore al mondo di batterie per auto elettriche e veicoli commerciali elettrici, ha infatti annunciato l'inizio della produzione di massa della sua nuova batteria Tianxing II a ioni di sodio. La produzione sarà inizialmente destinata alle flotte di veicoli commerciali leggeri, ma in futuro questa tecnologia potrà essere applicata anche ai pacchi batteria delle auto elettriche private. La batteria al sodio di Catl ha un enorme pregio, rispetto alle altre viste fino ad ora: la capacità di funzionare correttamente anche a temperature artiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Catl inizia la produzione di massa di batterie al sodio a bassa temperatura

Approfondimenti su Catl Produzione

Negli Emirati Arabi Uniti, l'inverno ha portato una sorpresa con la registrazione di 0,2°C, la temperatura più bassa della stagione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Catl Produzione

Argomenti discussi: Catl avvia produzione in serie di batterie a sodio per furgoni elettrici; La prima batteria agli ioni di sodio è in vendita; CATL lancia Tianxing II: il sodio entra nelle batterie per furgoni; Parlamentare statunitense esamina la partnership tra Ford e la cinese CATL per la produzione di batterie.

LA BATTERIA AL SODIOIl gigante cinese annuncia l'avvio della produzione delle prime batterie a ioni di sodio che funzionano anche a temperature bassissime ... gazzetta.it

La prima batteria commerciale agli ioni di sodio in produzione funziona a -40 gradi con una conservazione della capacità del 90%CATL ha aggiunto alla sua gamma di veicoli commerciali una batteria agli ioni di sodio in grado di caricarsi e funzionare a temperature artiche. La densità energetica della batteria al sodio è ancora ... notebookcheck.it

La bolla dell’AI continua a correre, ma non tutti sono invitati alla festa. In Europa, anche i campioni industriali iniziano a frenare: ASML taglia posti di lavoro, segnale che il boom tecnologico non si traduce automaticamente in crescita, occupazione e controllo d - facebook.com facebook