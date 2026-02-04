Cosa vuole ottenere Xi Jinping da tutte le epurazioni nell’esercito cinese

Le purghe nell’esercito cinese continuano a scuotere il paese. Xi Jinping ha avviato una serie di epurazioni che rischiano di indebolire l’esercito nel breve termine, ma rafforzano il suo controllo. Le mosse di Xi potrebbero rendere l’esercito più centralizzato e più difficile da sfidare in futuro, con possibili ripercussioni anche su Taiwan. La strategia del presidente cinese sembra puntare a consolidare il potere, anche a costo di indebolire le forze militari nel breve periodo.

Potrebbe diventare più debole nel breve termine, ma anche molto più accentrato e pericoloso nei prossimi anni: c'entra anche Taiwan Le epurazioni volute dal presidente della Cina Xi Jinping hanno svuotato la leadership delle forze armate cinesi. Non è un’esagerazione: in un paio d’anni Xi ha espulso, costretto al ritiro o fatto sparire decine di generali, fino a Zhang Youxia, il più alto in grado di tutta la catena di comando, messo sotto indagine a fine gennaio. La Commissione militare centrale, l’organo direttivo dell’esercito che originariamente aveva sette membri, ora ne ha solo due: lo stesso Xi e il generale Zhang Shengmin, che è stato nominato a ottobre. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Recentemente, il governo cinese ha avviato un’indagine su Zhang Youxia, il più influente generale delle forze armate, e su Liu Zhenli, capo di stato maggiore.

Xi Jinping è il leader della Repubblica Popolare Cinese e capo dell’esercito.

