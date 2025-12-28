Il presidente Donald Trump ha avuto una telefonata con Vladimir Putin prima dell'incontro con il presidente ucraino Zelensky, definita da Trump stessa come

Il presidente americano, Donald Trump, ha avuto una telefonata con Vladimir Putin, "buona e molto produttiva", prima dell'incontro fissato con Zelensky a Mar-a-Lago. Lo ha scritto lo stesso presidente americano sul social Truth senza fornire ulteriori dettagli. Trump ha aggiunto che l'incontro. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Trump sente Putin al telefono prima dell'incontro con Zelensky: "Chiamata molto buona"

Leggi anche: Trump sente Putin e avverte Zelensky prima dell’incontro: “Tomahawk servono anche a noi”

Leggi anche: Trump chiama Putin prima dell'incontro con Zelensky: "Sarà un lungo colloquio"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Guerra e pace: 48 ore cruciali, Trump sente gli europei, vede Zelensky e poi Netanyahu; Zelensky: «Trump vuole un incontro a tre con la Russia»; Russia, pronti a firma patto non aggressione con Nato e Ue. Zelensky sente Witkoff e Kushner - Aggiornamento del 26 Dicembre delle ore 04:45; Dalla Nato a Trump, lo show di Putin. Che poi confessa: «Sono innamorato».

Trump sente Putin: «Ci incontreremo a Budapest». Lo Zar: «Relazioni a rischio con invio Tomahawk». Zelensky a Washington - Cosi Dmitrij Suslov, vicedirettore del Centro di studi europei e internazionali presso la Scuola Superiore di Economia e ascoltato consigliere del ... ilmessaggero.it

Trump sente Putin: «Ci incontreremo a Budapest». Lo Zar: «Relazioni a rischio con invio Tomahawk». Zelensky a Washington - Il presidente ucraino incontrerà domani Donald Trump che nelle scorse ore ha avuto un colloquio telefonico ... leggo.it

Trump sente Putin: "Passi avanti sull’Ucraina. Nuovo summit a Budapest" - Alla vigilia della visita alla Casa Bianca di Volodymyr Zelensky, il presidente Donald Trump ha avuto una lunga conversazione con Vladimir Putin. quotidiano.net

Zelensky sente i leader europei alla vigilia dell’incontro di oggi, alle 19 ora italiana, a Mar-a-Lago con Trump. «I bombardamenti russi dimostrano che Mosca non vuole la pace», denuncia il presidente ucraino, secondo il quale «posizioni forti sono necessarie facebook

Zelensky in Canada sente i leader europei: «Uniti su Kiev, garanzie di sicurezza cruciali per l'accordo». Oggi il vertice con Trump x.com