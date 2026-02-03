La nuova Xbox potrebbe arrivare presto sul mercato. Secondo un insider vicino all’ecosistema Microsoft, la data di uscita sarebbe già stata fissata. Dopo mesi di rumors, ora ci sono dettagli più precisi e confermati. Restano ancora da capire le caratteristiche e la data ufficiale, ma intanto si fa più concreta la possibilità di vedere la nuova console entro quest’anno.

Dopo mesi di indiscrezioni e ipotesi, emergono nuove informazioni sul futuro hardware di Microsoft. Un report firmato da Jez Corden, giornalista e insider molto vicino all’ecosistema Xbox, indica che la nuova console Xbox avrebbe già una finestra di lancio definita. Secondo le fonti, il debutto sarebbe previsto per la fine del 2027, probabilmente nel periodo autunnale. Una tempistica che confermerebbe quanto emerso anche in precedenza. La notizia, condivisa su Windows Central, è rilevante perché arriva in un contesto di forte incertezza per il mercato hardware. Sony, ad esempio, sembrerebbe intenzionata ad allungare il ciclo vitale di PlayStation 5, rinviando il passaggio a una nuova generazione con PS6 di molti mesi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - La nuova console Xbox avrebbe già un periodo di uscita definito, per un insider

Approfondimenti su Xbox Console

Un report rivela che Final Fantasy 7 Rebirth potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S.

Nel 2025, le vendite delle console Xbox hanno registrato un forte calo, anche nei mercati storicamente più consolidati.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

LA NUOVA XBOX COSTERÀ 1000 EURO Ecco cosa DICE SARAH BOND

Ultime notizie su Xbox Console

Argomenti discussi: Xbox Cloud, arriva la nuova UI: sembra la dashboard delle console | Preview; La nuova interfaccia di Xbox Cloud Gaming sarà la base per quella della prossima console; Xbox Cloud Gaming presenta la nuova dashboard web in stile console; Xbox Game Pass: l'elenco dei giochi di dicembre 2025 inclusi nell'abbonamento.

La prossima Xbox avrebbe un periodo di uscita definito, per un insiderDa Windows Central arrivano ulteriori voci di corridoio sulla prossima Xbox, il cui periodo di uscita al momento non sarebbe cambiato rispetto ai programmi precedenti, pare. multiplayer.it

Nuova interfaccia simile alla console arriva su Xbox Cloud Gaming | In previewPresto sarà possibile giocare su Xbox Cloud Gaming e avere l'impressione di accedere tramite una vera e propria console. windowsblogitalia.com

*VENDUTO* METAL GEAR RISING REVENGEANCE LIMITED EDITION per xbox 360 pal ita, nuova sigillata! piccoli sbecchi sul cellofan da 120 euro a 100! - facebook.com facebook

Xbox Cloud Gaming si rifà il look, la nuova interfaccia è più fluida: come attivarla x.com