WWE | Nikki Bella Stuzzica Stephanie Vaquer

Nella prossima puntata di WWE, in programma questa notte alle 2:00, Stephanie Vaquer affronterà Nikki Bella e Raquel Rodriguez in un incontro valido per il Women's World Championship. La sfida promette di offrire momenti di tensione e competizione, con la campionessa pronta a difendere il titolo contro avversarie di rilievo. Un appuntamento da seguire per gli appassionati di wrestling, in un contesto di grande interesse sportivo.

Nella puntata di stanotte, in onda a partire dalle 2.00, Stephanie Vaquer difenderà il Women’s World Championship in un match a tre contro Nikki Bella e Raquel Rodriguez. La Hall of Famer, sul suo profilo X, ha postato una clip di circa 10 secondi di un suo match del 2014 contro Tamina. La particolarità? Eseguì una versione più breve di quella che oggi è conosciuta come “ Devil’s Kiss “, mossa caratteristica proprio della Vaquer, e ha commentato il suo post con un “dovrei riproporla lunedì!”. Questo Triple Treath chiuderà una rivalità iniziata ormai diverse settimane fa, nella puntata di RAW del 3 novembre, quando Nikki Bella aggredì Stephanie Vaquer dopo che le due in coppia persero contro il Judgment Day (Liv Morgan & Raquel Rodriguez). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

