WWE | Joe Hendry spiega perché ha scelto NXT

Joe Hendry spiega le ragioni della sua scelta di entrare in NXT, sottolineando come questa decisione rappresenti un impegno serio per il suo sviluppo professionale. Per lui, questa tappa non è solo un breve capitolo, ma un passo strategico volto a consolidare il proprio futuro nel mondo della WWE.

Joe Hendry ha chiarito che il passaggio in NXT non è una semplice parentesi o una serie di cameo, ma un investimento totale sul proprio futuro. Dopo la conferma ufficiale dell'accordo da parte del presidente di TNA Carlos Silva, Hendry ha spiegato al podcast No Contest Wrestling che la sua scelta nasce da un solo obiettivo: diventare il miglior wrestler del mondo. L'approdo in NXT e la mentalità. Secondo Hendry, non si tratta di inseguire subito titoli o visibilità, ma di mettersi in un contesto dove possa evolversi giorno dopo giorno, convinto che il Performance Center gli offra gli strumenti giusti per "portare il suo potenziale fino in fondo".