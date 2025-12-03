WWE | Joe Hendry aggiunto ufficialmente al roster di NXT

Da quando è iniziata la collaborazione tra NXT e TNA Wrestling, il wrestler ed ex campione TNA Joe Hendry ha fatto frequenti apparizioni in TV ad NXT, includendo anche diversi main event di pay-per-view. Il mese scorso, era già stato riportato che Hendry aveva firmato ufficialmente con la WWE, per lavorare a tempo pieno ad NXT. Adesso lo status di Hendry è confermato: la WWE lo ha inserito ufficialmente nella sua pagina roster. La sua descrizione recita: “ Say his name and he appears: Do you believe in Joe Hendry? The Scottish sensation took the world by storm with his catchy songs, but it’s his in-ring ability that made everyone take notice of just how good Hendry is. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Joe Hendry aggiunto ufficialmente al roster di NXT

News recenti che potrebbero piacerti

WWE: Joe Hendry partirà da NXT con uno stipendio da sogno - Dopo aver firmato con la WWE, Joe Hendry continuerà il suo percorso a NXT ma potrà vantare uno stipendio da main roster ... Da spaziowrestling.it

TNA: Joe Hendry in pianta stabile in WWE, adesso ci siamo - La WWE aveva messo gli occhi su Joe Hendry ancora prima della nascita della collaborazione con la TNA e negli ultimi mesi ne ha approfittato per portarlo spesso a NXT. Riporta spaziowrestling.it

Polemiche sullo stipendio di Joe Hendry, Mark Henry: “Smettetela di guardare nelle tasche degli altri” - Joe Hendry ha firmato ufficialmente con la WWE e sta guadagnando più del minimo previsto per il main roster. Lo riporta zonawrestling.net

TNA Wrestling, Joe Hendry: "Punto al titolo massimo della compagnia" - Il wrestler scozzese ha parlato del suo attuale status in TNA e della voglia di vincere il titolo mondiale detenuto da Moose. Scrive movieplayer.it