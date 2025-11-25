L' autovelox di corso Unità d' Italia va smontato Entro fine anno ne verranno attivati due a Torino Nord

Per dodici anni, dal 2013 al 2025, è stato quasi un incubo per gli automobilisti e i motociclisti abituati, od obbligati, a passare con lungo corso Unità d'Italia. L'autovelox posto vicino all'ex Palazzo del lavoro, spento dal febbraio scorso, va rimosso. L'ha deciso la Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

