Pisa–Iasi nuovo volo Wizz Air dal 23 maggio
La nuova rotta Pisa-Iasi di Wizz Air, in partenza dal 23 maggio 2026, rafforza i collegamenti tra Toscana e Romania. Questa iniziativa di Toscana Aeroporti mira a facilitare i viaggi tra le due regioni, offrendo un’opportunità di connessione più diretta e comoda per passeggeri e aziende. La scelta di questa rotta sottolinea l’importanza di sviluppare servizi aerei tra i principali centri europei.
Pisa, 27 gennaio 2026 – Toscana e Romania sempre più connesse. Wizz Air e Toscana Aeroporti hanno annunciato l’apertura della nuova rotta Pisa-Iasi, con il primo volo inaugurale fissato per il 23 maggio 2026. L’annuncio è arrivato oggi. I biglietti sono già disponibili sul sito della compagnia e tramite l’app ufficiale, con tariffe a partire da 19,99 euro. Il collegamento sarà operato due volte a settimana, il martedì e il sabato, utilizzando aeromobili Airbus A321neo. La nuova rotta mette in collegamento due città universitarie. Pisa e Iasi rappresentano poli di riferimento nei rispettivi Paesi per la formazione accademica e lo sviluppo tecnologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Pisa Iasi
Rinviata la partenza del volo per Iasi dall'aeroporto d'Abruzzo: la decisione di Wizz Air
Wizz Air, Napoli-Palma di Majorca: dal 12 maggio tre voli settimanali
Wizz Air introduce una nuova rotta da Napoli a Palma di Maiorca, con tre voli settimanali a partire dal 12 maggio.
Ultime notizie su Pisa Iasi
Wizz Air annuncia il nuovo volo tra Pisa e Ia?iWizz Air e Toscana Aeroporti hanno annunciato l’apertura della rotta Pisa – Ia?i, cittadina della Romania al confine con la Moldavia. I biglietti sono ... gonews.it
Voli, via alle vendite del Comiso-Pisa operativo dal 29 marzoSono in vendita i biglietti per il nuovo volo Comiso–Pisa che sarà operativo a partire dal 29 marzo prossimo. «Un’iniziativa volta a rafforzare i ... sicilianews24.it
Clamoroso Inter Sotto di 2 gol ha rimontato e vince 3-2 contro il Pisa nel primo tempo - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.