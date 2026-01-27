La nuova rotta Pisa-Iasi di Wizz Air, in partenza dal 23 maggio 2026, rafforza i collegamenti tra Toscana e Romania. Questa iniziativa di Toscana Aeroporti mira a facilitare i viaggi tra le due regioni, offrendo un’opportunità di connessione più diretta e comoda per passeggeri e aziende. La scelta di questa rotta sottolinea l’importanza di sviluppare servizi aerei tra i principali centri europei.

Pisa, 27 gennaio 2026 – Toscana e Romania sempre più connesse. Wizz Air e Toscana Aeroporti hanno annunciato l’apertura della nuova rotta Pisa-Iasi, con il primo volo inaugurale fissato per il 23 maggio 2026. L’annuncio è arrivato oggi. I biglietti sono già disponibili sul sito della compagnia e tramite l’app ufficiale, con tariffe a partire da 19,99 euro. Il collegamento sarà operato due volte a settimana, il martedì e il sabato, utilizzando aeromobili Airbus A321neo. La nuova rotta mette in collegamento due città universitarie. Pisa e Iasi rappresentano poli di riferimento nei rispettivi Paesi per la formazione accademica e lo sviluppo tecnologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa–Iasi, nuovo volo Wizz Air dal 23 maggio

