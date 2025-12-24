Dall’estate 2026 gli aerei di Wizz Air volano da Torino a Londra biglietti già in vendita

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Wizz Air continua a espandersi da Torino: dal 23 dicembre, infatti, sono ufficialmente aperte le vendite per il nuovo volo verso Londra Luton. Il nuovo collegamento, operato tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato), prenderà il via durante la prossima stagione estiva, il 13 giugno 2026. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

