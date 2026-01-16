Robbie Williams stupisce tutti con il nuovo disco | ecco ‘Britpop’

Robbie Williams torna sulla scena musicale con il suo nuovo album, intitolato ‘Britpop’. Dopo aver suscitato grande interesse tra i fan e gli addetti ai lavori, l'artista presenta un lavoro che richiama le sonorità tipiche del genere. Il disco, uscito in anticipo rispetto alle previsioni, aggiunge un nuovo capitolo alla sua carriera e propone un ascolto coinvolgente e ben curato.

Londra, 16 gennaio 2026 – L’attesa è finita: il tredicesimo album in studio di Robbie Williams è arrivato e lo ha fatto addirittura in anticipo sulla tabella di marcia. Un lavoro che ha un titolo tanto semplice quanto potente, per un artista che ha scritto alcune delle pagine più importanti del pop britannico: ‘Britpop’. Scopriamo di più. Robbie Williams: “È l’album che avrei voluto scrivere dopo aver lasciato i Take That”. Nell’album, composto da 11 nuove tracce, sono contenuti i singoli ‘Rocket’, che vede la partecipazione alla chitarra della leggenda dei Black Sabbath Tony Iommi e ‘Spies’ dal sapore indie-pop scritto da Robbie e dai suoi collaboratori di lunga data Karl Brazil e Owen Parker. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Robbie Williams stupisce tutti con il nuovo disco: ecco ‘Britpop’ Leggi anche: Robbie Williams ha pubblicato a sorpresa il nuovo album “Britpop” Leggi anche: Musica, nuovo album di inediti per Robbie Williams: “Britpop” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Robbie Williams stupisce tutti con il nuovo disco: ecco ‘Britpop’ - È uscito oggi il tredicesimo lavoro in studio dell’artista britannico che dichiara: “È l’album che avrei voluto scrivere dopo aver lasciato i Take That” ... msn.com

