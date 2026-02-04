F1 la Williams presenta la livrea della nuova FW48 | il team di Grove chiamato a recuperare terreno
La Williams ha svelato la nuova livrea della FW48, dopo settimane di attesa e ritardi che l’hanno fatta saltare i test di Barcellona. Il team di Grove cerca di recuperare terreno in vista della stagione 2026, presentando ora una vettura pronta a rilanciarsi.
Dopo settimane di attesa e interrogativi legati ai ritardi che l’hanno costretta a saltare i test di Barcellona, la Williams ha finalmente acceso i riflettori sulla stagione 2026 con la presentazione ufficiale della nuova livrea. Un primo passo concreto per il team di Grove, chiamato a recuperare terreno dopo un avvio tutt’altro che lineare. La scuderia ha svelato la veste cromatica della FW48, la monoposto che sarà affidata allo spagnolo Carlos Sainz e all’anglo-thailandese Alex Albon. La livrea conferma la continuità stilistica degli ultimi anni, con una base dominata da blu scuro e nero, arricchita però da inserti bianchi e azzurri su pance e ala posteriore, pensati per valorizzare i nuovi accordi commerciali. 🔗 Leggi su Oasport.it
