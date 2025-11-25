Lady Diana che dieci giorni prima di morire si era pentita della famigerata intervista alla Bbc | Temeva di aver fatto del male a William e Harry

Poco prima di morire la principessa confessò all'amica Rosa Monckton di sentirsi in colpa per aver raccontato, davanti a milioni di spettatori, i dettagli del suo «matrimonio troppo affollato» con Carlo: «Temeva che le sue rivelazioni potessero danneggiare le persone che più amava al mondo: i suoi figli». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

