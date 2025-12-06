In Russia il Wi-Fi grazie ai cani di strada | un servizio per le persone e per far conoscere gli animali dei rifugi

In una Russia in cui a causa della guerra in Ucraina spesso la connessione a Internet salta, un gruppo di artisti e attivisti hanno inventato un sistema che consente ad alcuni cani di rifugio di andare in giro per la città di Ekaterinburg portando sul dorso uno zainetto che fa da hotspot e così favorendo le interazioni tra animali in cerca di adozione e persone in strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

