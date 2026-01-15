Dalla degustazione di gelato e vini all' itinerario dedicato a Guttuso | cosa fare nel weekend

Scopri le proposte del weekend, tra degustazioni di gelato e vini, e un itinerario dedicato a Guttuso. Dalle mostre alle cene insolite, le attività sono pensate per chi desidera trascorrere i prossimi giorni tra cultura e gastronomia. Un'occasione per esplorare nuove esperienze senza eccessi, in modo semplice e autentico.

A Palazzo Bonocore il museo itinerante che rende omaggio al dolce freddo e cremoso a base di latte. Visite guidate a Villa Cattolica. E a Carini c'è il tour live show che sta facendo impazzire i giovanissimi: Skifidol italian Brainrot days. Gli eventi e gli appuntamenti del fine settimana Dal museo itinerante del gelato alle cene non convenzionali il weekend alle porte offre diverse possibilità agli amanti del cibo (dolce e salato) e del vino. A Palazzo Bonocore si potrà degustare una granita al limone verdello con Marsala e sale mentre lungo un ricchissimo percorso cittadino si potranno vivere diversi momenti conviviali mentre si assaporano colazioni d’autore o pasti serali completi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Sesto esperimento di degustazione alla Trattoria San Biagio: vini francesi e un menù dedicato Leggi anche: "Degustazione vini - Dalla terra al vino - Sabbia, limo e ghiaia" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Vini Alto Piemonte: 5 grandi assaggi di Nebbiolo (e non solo) - Bottiglie fuori dagli itinerari consolidati che vale la pena scoprire, frutto di quella viticoltura di montagna che a fronte di fatica e sacrifici, sa regalare prodotti unici ... quotidiano.net

