Dalla degustazione di gelato e vini all' itinerario dedicato a Guttuso | cosa fare nel weekend

Scopri le proposte del weekend, tra degustazioni di gelato e vini, e un itinerario dedicato a Guttuso. Dalle mostre alle cene insolite, le attività sono pensate per chi desidera trascorrere i prossimi giorni tra cultura e gastronomia. Un'occasione per esplorare nuove esperienze senza eccessi, in modo semplice e autentico.

A Palazzo Bonocore il museo itinerante che rende omaggio al dolce freddo e cremoso a base di latte. Visite guidate a Villa Cattolica. E a Carini c'è il tour live show che sta facendo impazzire i giovanissimi: Skifidol italian Brainrot days. Gli eventi e gli appuntamenti del fine settimana Dal museo itinerante del gelato alle cene non convenzionali il weekend alle porte offre diverse possibilità agli amanti del cibo (dolce e salato) e del vino. A Palazzo Bonocore si potrà degustare una granita al limone verdello con Marsala e sale mentre lungo un ricchissimo percorso cittadino si potranno vivere diversi momenti conviviali mentre si assaporano colazioni d’autore o pasti serali completi. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

