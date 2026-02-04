Il tempo a Como migliora, ma le nuvole restano un’incognita. Dopo giorni di incertezza, il cielo si apre, regalando qualche ora di sole. Tuttavia, le previsioni indicano che le nuvole potrebbero tornare nel corso del weekend. La gente si prepara a trascorrere le giornate tra passeggiate sul lungolago e qualche momento di relax, anche se bisogna tenere d’occhio il cielo, pronto a cambiare nuovamente.

Il weekend a Como si annuncia con un’alternanza di luci e ombre, tra cieli che si schiudono e nuvole che tornano a minacciare. Dopo giorni di piogge intermittenti e vento freddo che ha tenuto sotto controllo l’atmosfera lariana, il quadro meteorologico si è leggermente chiarito, anche se il vortice atlantico che si è posato sull’Italia centro-settentrionale non ha ancora perso forza. Il fronte perturbato, che ha già investito il Nord con piogge sparse e temperature sotto la media, sembra destinato a lasciare un’impronta ancora più marcata sulle regioni centrali, mentre il Lario potrebbe godere di un’alleggerita tregua. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Weekend a Como: condizioni meteo in miglioramento nonostante il vortice sull’Italia centro-settentrionale

Il primo weekend dell'anno si presenta caratterizzato da neve, pioggia e temperature fredde in diverse regioni italiane.

L'Italia si prepara a una settimana difficile.

