WeBuild aggiudicata commessa strategica in Calabria per sviluppo infrastrutturale regionale

Webuild si è aggiudicata un’importante commessa in Calabria. L’azienda si occuperà della realizzazione del Lotto 1 della Strada Statale 106 Jonica, una delle opere più significative previste per la regione. L’annuncio è arrivato questa mattina, e ora i lavori potrebbero partire a breve. La nuova strada cambierà il volto della zona, migliorando collegamenti e mobilità.

Webuild ha ottenuto l’aggiudicazione di una delle infrastrutture più rilevanti in programma per la Calabria, con l’incarico per la realizzazione del Lotto 1 della Strada Statale 106 Jonica. Il progetto riguarda un tratto strategico dell’arteria che collega il sud Italia, compreso tra il viadotto Coserie e lo svincolo di Corigliano Ovest, e si inserisce in un piano più ampio di modernizzazione della rete viaria regionale. Il valore complessivo del contratto ammonta a 531 milioni di euro, un investimento significativo che segna un ulteriore passo in avanti per lo sviluppo economico e la mobilità sostenibile della Calabria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - WeBuild aggiudicata commessa strategica in Calabria per sviluppo infrastrutturale regionale Approfondimenti su WeBuild Infrastrutture WeBuild aggiudicata gara per interventi sulla SS106 Jonica nel Mezzogiorno WeBuild si aggiudica la gara per i lavori sulla SS106 Jonica nel Sud Italia. Tre nuove gallerie sulla linea strategica. Salerno-Reggio Calabria Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su WeBuild Infrastrutture Argomenti discussi: Breaking news Infrastrutture - Costruzioni: Webuild accelera negli Usa, commessa da 547 mln in Florida. Webuild, nuova commessa in CalabriaWebuild ha comunicato di essersi aggiudicata il contratto per la realizzazione del Lotto 1 della Strada Statale 106 Jonica (una delle arterie stradali strategiche della Calabria), nel tratto compreso ... soldionline.it Webuild, contratto da 531 milioni per il lotto 1 della Strada Statale 106 JonicaMILANO (ITALPRESS) – Webuild si è aggiudicata il contratto da 531 milioni di euro per la realizzazione del Lotto 1 della Strada Statale 106 Jonica, una delle arterie stradali più strategiche della Cal ... msn.com SS106 Jonica, a Webuild il lotto da 531 milioni tra Coserie e Corigliano Ovest: Webuild si è aggiudicata il contratto da 531 milioni di euro per la realizzazione del lotto 1 della Strada Statale 106 Jonica in Calabria, nel tratto compreso tra il viadotto Coserie e lo - facebook.com facebook Nuova aggiudicazione #webuild: Contratto da €531 Mln per il Lotto 1 della Strada Statale #SS106 Jonica, Infrastruttura strategica per la mobilità della Calabria e del #SudItalia. Commissionato da @StradeAnas (Gruppo FS), il Lotto 1 prevede la realizzazione x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.