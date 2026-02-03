Setterosa battuto dall' Olanda con la Grecia per il podio europeo

La nazionale italiana di pallanuoto femminile è uscita sconfitta dalla semifinale del campionato europeo di Madeira. Le campionesse in carica hanno battuto l’Italia per 8-4, lasciando le azzurre fuori dalla finale. Dopo la partita, Silipo ha ammesso che le ragazze hanno messo il cuore, ma hanno commesso troppi errori in attacco. Ora l’Italia si giocherà il terzo posto contro la Grecia.

L'impresa non riesce, ma il Setterosa non sfigura. Contro l'Olanda campione in carica e bronzo olimpico, nella semifinale europea di Madeira, stavolta è l'attacco a tradire. Finisce 8-4 e il ct Carlo Silipo sintetizza perfettamente la gara: "Le nostre avversarie hanno meritato, noi ci abbiamo messo tanto cuore e abbiamo difeso bene, ma in avanti abbiamo prodotto poco". Nell'altra sfida, l'Ungheria si prende la rivincita della finale mondiale 2025 contro la Grecia: chiusi i tempi regolamentari 8-8, ai rigori decidono le parate di Golopencza, lanciata tra i pali al posto della titolare Neszmely, e si chiude sul 12-11.

