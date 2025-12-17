Nave Gnv fermata in Francia | attacco hacker a bordo fermato un marinaio Scoppia il caso internazionale con l’Italia

Un attacco hacker sulla nave Gnv in Francia ha portato all’arresto di un marinaio, scatenando un caso internazionale tra Italia e Francia. L’incidente evidenzia la crescente minaccia della sicurezza informatica nelle infrastrutture civili, sollevando preoccupazioni sulla vulnerabilità delle rotte marittime e sulla tutela dei passeggeri. Un episodio che mette in luce l’urgenza di rafforzare le difese contro attacchi digitali sempre più sofisticati.

© Thesocialpost.it - Nave Gnv fermata in Francia: attacco hacker a bordo, fermato un marinaio. Scoppia il caso internazionale con l’Italia L’evento che ha coinvolto la flotta della compagnia Gnv rappresenta uno dei casi più inquietanti di minaccia informatica legata alla sicurezza delle infrastrutture civili negli ultimi anni. Una situazione che inizialmente appariva come un banale disguido logistico si è rapidamente trasformata in un vero e proprio intrigo internazionale che vede coinvolte le agenzie di intelligence di diversi paesi europei. La scoperta di un dispositivo malevolo a bordo della nave Fantastic ha innescato una serie di operazioni di polizia coordinate tra Parigi, Roma e Napoli, portando alla luce la vulnerabilità dei sistemi di navigazione moderni rispetto a strumenti di spionaggio e sabotaggio digitale altamente sofisticati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it Leggi anche: Sulla nave Gnv c’è stato un attacco hacker con tanto di malware a bordo. Due i fermati, uno si trovava in Italia Leggi anche: Traghetto italiano fermato in Francia: marinaio lettone accusato di spionaggio e del possesso di un potente malware Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Nave italiana fermata in Francia: aveva un malware a bordo. Marinaio lettone accusato di spionaggio; IL SOLE 24 ORE * MONDO: «NAVE ITALIANA FERMATA IN FRANCIA: AVEVA UN MALWARE A BORDO. MARINAIO LETTONE ACCUSATO DI SPIONAGGIO. Attacco hacker a nave Gnv, fermato in Italia un secondo marinaio. L’esperto: «Prepararsi a qualsiasi scenario» - Secondo Carlo Festucci, presidente di DEAS Cyber+, bisogna essere preparati a immaginare qualsiasi tipo di attacco e di difesa ... ilsole24ore.com

Nave italiana fermata in Francia: aveva un malware a bordo. Marinaio lettone accusato di spionaggio - L’imbarcazione è di proprietà della GNV, che ha fatto partire l’indagine con l’intelligence italiana. ilsole24ore.com

Hackeraggio a bordo di una nave Gnv: fermati due marinai lettoni - Parallelamente, la procura di Genova ha disposto il fermo di un altro marinaio lettone presente sul territorio italiano, anch’egli ritenuto coinvolto nell’hackeraggio. genovatoday.it

Nave italiana fermata in Francia: aveva un malware a bordo. Marinaio lettone accusato di spionaggio ilsole24ore.com/art/nave-itali… x.com

