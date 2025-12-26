Zelensky | Molto può essere deciso prima di Capodanno Mosca | Sventato attacco contro militare russo

Roma, 26 dicembre 2025 – “Molto può essere deciso prima del nuovo anno”. Lo ha assicurato il leader ucraino Volodymyr Zelensky, in un messaggio su X, nel quale riferisce degli “ultimi contatti” del negoziatore ucraino Rustem Umerov con “la parte americana” dopo la telefonata con l'inviato speciale Usa Steve Witkoff e il genero del presidente Usa, Jared Kushner. “Non stiamo perdendo un solo giorno. Abbiamo concordato un incontro al massimo livello con il presidente Trump nel prossimo futuro”, ha aggiunto Zelensky. Parole che accendono la speranza dopo un altro Natale sotto le bombe in Ucraina. Intanto la rivista russa Kommersant, citata dalla Ukrainska Pravda, afferma che la Russia, nei negoziati con gli Stati Uniti, continua a chiedere loro la consegna dell'intero territorio del Donbass, che non è riuscita a conquistare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

