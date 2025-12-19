Dal ferro ai minerali critici Washington rilancia contro Pechino nel continente africano

Gli scenari globali si stanno rimodellando: Washington intensifica la sua presenza in Africa, spostando l’attenzione dai minerali tradizionali ai materiali critici. Con l’Europa che inizia a opporsi alla crescente influenza cinese e gli Stati Uniti che rafforzano le barriere commerciali, il percorso dell’export cinese subisce profonde trasformazioni, segnando una nuova fase di sfide e opportunità nel panorama internazionale.

Con l'Europa che finalmente ha cominciato ad alzare le prime, vere, barriere contro il Dragone e con gli Stati Uniti protetti da una fitta rete di dazi, la traiettoria dell'export cinese ha subito dei cambiamenti. Meno Occidente, più Africa. Ma stavolta mica prestiti miliardari, quelli hanno già fatto i loro danni e messo sotto sopra le finanze del continente. Semmai pannelli solari, a tonnellate e minerali critici, di cui Pechino è il semi-monopolista globale. L'Africa è insomma la nuova frontiera cinese. Ma l'Occidente non ha nessuna intenzione di starsene a guardare mentre il Dragone irretisce ancora una volta il continente.

Usa: Trump annuncia accordi con Rdc e Ruanda per accesso a minerali critici e terre rare - Gli Stati Uniti firmeranno oggi accordi bilaterali con la Repubblica democratica del Congo e con il Ruanda, per "sbloccare nuove ... agenzianova.com

Incontro Macron-Milei a Nizza, focus su minerali critici - Mercosur e la cooperazione in materia di sfruttamento dei minerali critici e di sviluppo del nucleare sono stati i principali temi al centro ... ansa.it

