Askatasuna Salvini | una vergogna scarcerazione manifestanti fermati

Matteo Salvini non le manda a dire. Il vicepremier definisce una “vergogna” la decisione di lasciare i manifestanti fermati a Torino, alcuni già a piede libero, con misure come l’obbligo di firma e gli arresti domiciliari. La sua reazione arriva dopo le misure cautelari disposte dal Gip, che ha deciso di intervenire in seguito alle violenze e alle devastazioni durante il corteo di sabato scorso. Salvini attacca la magistratura, criticando le scelte fatte sui manifestanti coinvolti.

Roma, 4 feb. (askanews) – "Già a piede libero: vergogna". Arresti domiciliari e obbligo di firma. Le misure cautelari disposte dal Gip di Torino per i manifestanti fermati per le violenze contro gli agenti di polizia e le devastazioni al corteo di sabato scorso a Torino di sollidarietà ad Askatasuna scatenano la reazione contro la magistratura del vicepremier Matteo Salvini, segretario della Lega. "Votare sì al referendum sulla Giustizia è un dovere morale" scrive sui social, postando immagini degli scontri a Torino.

