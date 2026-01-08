referendum sulla giustizia sallemi interroga nordio sulle possibili fake news messe in giro dai comitati del no

Il referendum sulla riforma della giustizia, focalizzato sulla separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, è al centro dell’attenzione pubblica. Sallemi ha interrogato Nordio riguardo alle possibili fake news diffuse dai Comitati del No, evidenziando l’importanza di informazioni accurate in questa fase cruciale della campagna referendaria. La questione rimane aperta, con un dibattito che coinvolge cittadini e istituzioni sulla validità delle proposte di modifica costituzionale.

«In queste settimane è in corso la campagna referendaria sulla riforma costituzionale della giustizia, con particolare riferimento alla separazione delle carriere tra magistratura requirente e magistratura giudicante. Un passaggio cruciale per il futuro dell’ordinamento giudiziario e per il rafforzamento delle garanzie dello Stato di diritto». A dirlo, in una nota, è stato il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Salvo Sallemi, che chiede al ministero della Giustizia di vigilare sulla correttezza delle informazioni messe in circolazione dai comitato del No. E aggiunge: «La riforma non intacca in alcun modo l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, principio sancito dall’articolo 104 della Costituzione e che rimane pienamente confermato nel testo sottoposto a referendum. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

