Lindsey Vonn gareggia ai Giochi con il crociato rotto. La campionessa americana ha deciso di scendere in pista nonostante l’infortunio, sostenuta dai muscoli che compensano il danno. Ha detto di sentirsi stabile e forte, e ha scelto di partecipare comunque. Un gesto che sorprende tutti, anche gli esperti che spiegano come il corpo possa adattarsi, almeno temporaneamente.

Lindsey Vonn gareggerà alle Olimpiadi di Milano-Cortina con un crociato rotto: coraggio o follia? Del resto, la campionessa americana non è nuova a imprese di questo genere: “Nel 2019 ho vinto una medaglia ai Campionati del mondo senza crociato e con tre fratture del piatto tibiale. Oggi sono tornata a sciare e mi sento stabile, mi sento forte. Il ginocchio non è gonfio e con l’aiuto di un tutore sono fiduciosa di poter gareggiare domenica”, ha spiegato, motivando la decisione di scendere comunque in pista. Ma è effettivamente possibile gareggiare con un ginocchio rotto? Lo ha spiegato il professor Alessandro Massé, direttore di Ortopedia dell’Ospedale Città della Salute di Torino e docente di Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Come fa Vonn a gareggiare col crociato rotto? L'esperto: "I muscoli compensano, ma..."

Lindsey Vonn ha confermato di aver rotto il crociato, ma intende comunque partecipare alle gare di domenica ai Giochi di Milano Cortina.

Lindsey Vonn ha annunciato di aver subito un infortunio durante gli allenamenti, si è rotta il legamento crociato.

