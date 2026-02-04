Volterra sigla la Carta di Amalfi Patto per una città più vivibile a prova di overbooking turistico

Il Comune di Volterra traccia una nuova rotta per il futuro del proprio territorio, scegliendo di mettere al centro l’equilibrio tra l’accoglienza dei visitatori e la qualità della vita dei propri cittadini. Con la deliberazione di giunta del 9 gennaio 2026, l’amministrazione guidata dal sindaco Giacomo Santi ha ufficializzato l’adesione alla " Carta di Amalfi: per un nuovo rapporto tra destinazioni turistiche e comunità residenti". L’atto di indirizzo non è solo una scelta simbolica ma precisa strategia politica per affrontare le sfide del turismo di massa. Volterra, perla storica e architettonica della Toscana, si riconosce tra le mete più amate e frequentate, una peculiarità che richiede oggi strumenti nuovi per non compromettere l’identità della comunità ospitante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

